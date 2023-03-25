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Поляков Александр Феодосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

03.06.1944 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Поляков Феодосий Кондратьевич

Мать: Полякова Дарья Георгиевна

Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.

Сын: Поляков Георгий Александрович

Мать ребёнка: Полякова Варвара Матвеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Полякова Варвара Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Варвара Матвеевна

Смерть
03.06.1944 ст.
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