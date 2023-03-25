Поляков Александр Феодосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти03.06.1944 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.
Сын: Поляков Георгий Александрович
Мать ребёнка: Полякова Варвара Матвеевна
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Полякова Варвара Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1944 ст.