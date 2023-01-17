Кадырова Бибифаима Фахретдиновна
Место рождения
Дата рождения27.08.1912
Дата смерти13.03.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1946
Дочь: Ибатуллина Жуария Халиковна
Отец ребёнка: Кадыров Габдулхалик Кадырович
Смерть
13.03.1981
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)