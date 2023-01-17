Кадырова Бибифаима Фахретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадырова Бибифаима Фахретдиновна

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Место рождения

Бикчураево, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.08.1912

Дата смерти

13.03.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бикчураево, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1946

Дочь: Ибатуллина Жуария Халиковна

Отец ребёнка: Кадыров Габдулхалик Кадырович

Бикчураево, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.03.1981
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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