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Ермольчик Петр Сергеевич?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермольчик Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермольчик Ксения Адамовна

Рождение ребёнка
Между 10.12.1924 и 1926

Дочь: Ходас (Ермольчик) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Ермольчик Ксения Адамовна

Высокое, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

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