Ермольчик Петр Сергеевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермольчик Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 10.12.1924 и 1926
Дочь: Ходас (Ермольчик) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Ермольчик Ксения Адамовна
Высокое, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно