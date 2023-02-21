Каргапольцева (Филичева) Светлана
Место рождениягород Кириллов Вологодской области
Дата рождения27.01.1975
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1975
Отец: Филичев Владимир
Мать: Филичева Ольга
город Кириллов Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапегин Владимир
Отец ребёнка: Сапегин Олег
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргопольцев Алексей
Отец ребёнка: Каргопольцев Владимир
город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Сапегин Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапегин Олег
город Кириллов Вологодской области