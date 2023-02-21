Каргапольцева (Филичева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргапольцева (Филичева) Светлана

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Место рождения

город Кириллов Вологодской области

Дата рождения

27.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1975

Отец: Филичев Владимир

Мать: Филичева Ольга

город Кириллов Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргопольцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапегин Владимир

Отец ребёнка: Сапегин Олег

Развод
Неизвестно

Муж: Каргопольцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргопольцев Алексей

Отец ребёнка: Каргопольцев Владимир

город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Сапегин Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапегин Олег

город Кириллов Вологодской области
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