Симонова Александра Филипповна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Симонов Кондрат Федосеевич
Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Егор Федосеевич
Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович
Бракосочетание
07.02.1862
Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1862
Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович
Смерть
1881