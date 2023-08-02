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Симонова Александра Филипповна

Место рождения

Пантелея Малого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Пантелея Малого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Симонов Кондрат Федосеевич

Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Егор Федосеевич

Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1862

Муж: Симонов Федосей Епимахович

Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1862

Сын: Симонов Авраам Иванович

Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
1881
Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

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