Sokolosky (von Essen) Jenny Amalie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sokolosky (von Essen) Jenny Amalie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1816

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1816

Отец: Von Essen Hans Diedrich

Мать: Anna Dorothea

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