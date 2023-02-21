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Sokolosky (von Essen) Jenny Amalie
Sokolosky (von Essen) Jenny Amalie
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1816
Пол
Женский
Отец
Von Essen Hans Diedrich
1769 г.р.
Мать
(Bochmann) Anna Dorothea
1777 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1816
Отец:
Von Essen Hans Diedrich
Мать:
Anna Dorothea
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