Авдотья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Просковья Борисова
Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Борисова
Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров
Место жительства
1850
66 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульянов Борис Петров
Смерть
Неизвестно