Авдотья Матвеева
женский, родилась 1800
умерла Неизвестно
Супруги
Ульянов Борис Петров1800 г.р.
Дети
Ульянов Андрей Борисов1819 г.р.
(Ульянова) Просковья Борисова1824 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульянов Борис Петров
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Ульянова) Просковья Борисова
Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Ульянова) Авдотья Борисова
Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно