Авдотья Матвеева 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Матвеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1800

умерла Неизвестно

Супруги
Ульянов Борис Петров1800 г.р.
Дети
Ульянов Андрей Борисов1819 г.р.
(Ульянова) Просковья Борисова1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Борис Петров

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ульянов Андрей Борисов

Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Ульянова) Просковья Борисова

Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ульянов Дмитрий Борисов

Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Ульянова) Авдотья Борисова

Отец ребёнка: Ульянов Борис Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

66 Семья

Смерть
Неизвестно

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