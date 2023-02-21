Светлова (Александрова) Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1955
Рождение ребёнка
21.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.03.1983
Дочь: Мурашова Екатерина Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно