Светлова (Александрова) Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлова (Александрова) Вера Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1955

Отец: Александров Виктор Константинович

Мать: Гостева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.03.1983

Дочь: Мурашова Екатерина Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульпин Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светлов Виталий Ильич

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