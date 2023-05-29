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Васса Александровна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1894

Отец: Александр Устинович

Мать: Дария Лаврентьевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.08.1894 Чермы Васса Александровна Чермы отец крестьянин Александр Устинович мать жена Дария Лаврентьевна крестьянин Иван Александрович Татьянкина жена Татьяна Устиновн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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