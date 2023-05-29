Васса Александровна
Место рождения
Дата рождения08.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1894
Отец: Александр Устинович
Мать: Дария Лаврентьевна
Афанасьевская церковь 08.08.1894 Чермы Васса Александровна Чермы отец крестьянин Александр Устинович мать жена Дария Лаврентьевна крестьянин Иван Александрович Татьянкина жена Татьяна Устиновн... Показать все
Смерть
Неизвестно