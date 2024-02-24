Вершилина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1955
Дочь: Кулижская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кулижский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулижский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кулижский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулижский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Кулижский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулижская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кулижский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулижский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кулижский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулижский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кулижский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулижский Николай
Смерть
Неизвестно