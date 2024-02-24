Вершилина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершилина Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Синяева Евгения Александровна

Рождение ребёнка
25.10.1955

Дочь: Кулижская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кулижский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулижский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кулижский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулижский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Кулижский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулижская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кулижский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулижский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кулижский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулижский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кулижский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулижский Николай

Смерть
Неизвестно
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