Смирнов Дмитрий Петрович 1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнов Дмитрий Петрович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 1837 ст.

умер Неизвестно

Отец
Смирнов Пётр Иванович1809 ст. г.р.
Мать
Смирнова Юлиана Ивановна1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Смирнов Пётр Иванович

Мать: Смирнова Юлиана Ивановна

По данным РС, на 16.04.1858 ему 21 год. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-DJ2R?wc=397F-RM4%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667601%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=170

Поручитель
12.02.1867 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

У Смирнова Петра Ивановича https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-L3MK?view=index&action=view&lang=ru

Смерть
Неизвестно

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