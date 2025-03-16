Смирнов Дмитрий Петрович
мужской, родился 1837 ст.
умер Неизвестно
ОтецСмирнов Пётр Иванович1809 ст. г.р.
МатьСмирнова Юлиана Ивановна1812 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Смирнов Пётр Иванович
Мать: Смирнова Юлиана Ивановна
Поручитель
12.02.1867 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
По данным РС, на 16.04.1858 ему 21 год. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-DJ2R?wc=397F-RM4%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667601%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=170