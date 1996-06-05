Старовойтова (Осипенкова) Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтова (Осипенкова) Тамара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1938

Дата смерти

05.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1938

Отец: Радченков Дмитрий Дмитриевич

Мать: Осипенкова Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
29.09.1960

Сын: Старовойтов Александр Константинович

Отец ребёнка: Старовойтов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
24.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старовойтов Константин Михайлович

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.КОРЫТНЯ
Смерть
05.06.1996
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