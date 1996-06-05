Старовойтова (Осипенкова) Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1938
Дата смерти05.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1938
Рождение ребёнка
29.09.1960
Сын: Старовойтов Александр Константинович
Отец ребёнка: Старовойтов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старовойтов Константин Михайлович
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.КОРЫТНЯ
Смерть
05.06.1996