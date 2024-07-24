Ноздрачев Анатолий Егорович
Место рождения
Дата рождения04.09.1934
Дата смерти10.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934
Бракосочетание
08.01.1959
Рождение ребёнка
15.12.1959
Рождение ребёнка
07.02.1963
Луговое, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1970
Смерть
10.11.1992
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край