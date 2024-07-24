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Ноздрачев Анатолий Егорович

Место рождения

Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.09.1934

Дата смерти

10.11.1992

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934

Отец: Ноздрачев Егор Тимофеевич

Мать: Ноздрачева Фиона Самойловна

Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
08.01.1959

Жена: Ноздрачева Раиса Пантилимоновна

Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ноздрачева Раиса Пантилимоновна

Рождение ребёнка
07.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ноздрачева Раиса Пантилимоновна

Луговое, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ноздрачева Раиса Пантилимоновна

Смерть
10.11.1992
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

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