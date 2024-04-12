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Антипов Илья Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.05.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1966

Отец: Антипов Михаил Данилович

Мать: Антипова Людмила Акимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.1997

Сын: Антипов Михаил Ильич

Мать ребёнка: Антипова Ольга Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.09.2001

Сын: Антипов Иван Ильич

Мать ребёнка: Антипова Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.06.2013

Дочь: Антипова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Антипова Ольга Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.2018

Сын: Антипов Степан Ильич

Мать ребёнка: Антипова Ольга Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Ольга Владимировна

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