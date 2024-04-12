Антипов Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.05.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1966
Рождение ребёнка
27.03.1997
Сын: Антипов Михаил Ильич
Мать ребёнка: Антипова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
27.09.2001
Сын: Антипов Иван Ильич
Мать ребёнка: Антипова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
29.06.2013
Дочь: Антипова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Антипова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
13.09.2018
Сын: Антипов Степан Ильич
Мать ребёнка: Антипова Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипова Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно