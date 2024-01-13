Зверев Василий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1959
Бракосочетание
30.10.1982
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1983
Дочь: Зверева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Зверева Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1984
Дочь: Зверева Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Зверева Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
24.12.1987
Сын: Зверев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Зверева Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.2002
Дочь: Зверева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Зверева Светлана Николаевна