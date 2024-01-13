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Зверев Василий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1959

Отец: Зверев Леонид Алексеевич

Мать: Зверева Ангелина Григорьевна

Бракосочетание
30.10.1982

Жена: Зверева Светлана Николаевна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1983

Дочь: Зверева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Зверева Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1984

Дочь: Зверева Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Зверева Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
24.12.1987

Сын: Зверев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Зверева Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.2002

Дочь: Зверева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Зверева Светлана Николаевна

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