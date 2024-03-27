Новикова (Осипова) Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Осипова) Прасковья Тимофеевна

Место рождения

АССР Флорешский район село Кунича

Дата рождения

20.08.1919

Дата смерти

11.03.1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1919

Отец: Осипов Тимофей

Мать: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.03.1963
Похороны
Неизвестно

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