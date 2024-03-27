Новикова (Осипова) Прасковья Тимофеевна
Место рожденияАССР Флорешский район село Кунича
Дата рождения20.08.1919
Дата смерти11.03.1963
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1919
Отец: Осипов Тимофей
Мать: Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.1963
Похороны
Неизвестно