Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Порошина) Татьяна Андреановна
Отец ребёнка: Порошин Андреан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порошин Александр
Отец ребёнка: Порошин Андреан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порошин Иван
Отец ребёнка: Порошин Андреан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Порошина) Анастасия
Отец ребёнка: Порошин Андреан
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1899
Дочь: Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна
Отец ребёнка: Порошин Андреан
Смерть
1939