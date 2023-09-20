Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Порошина) Татьяна Андреановна

Отец ребёнка: Порошин Андреан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порошин Александр

Отец ребёнка: Порошин Андреан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порошин Иван

Отец ребёнка: Порошин Андреан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Порошина) Анастасия

Отец ребёнка: Порошин Андреан

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1899

Дочь: Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна

Отец ребёнка: Порошин Андреан

Смерть
1939

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