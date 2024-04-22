Смехнова Евдокия Косминовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти09.09.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Смехнов Илья Прохорович
Воронежская губ.
Рождение ребёнка
1885
Сын: Смехнов Иван Ильич
Отец ребёнка: Смехнов Илья Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Федосия Ильинична
Отец ребёнка: Смехнов Илья Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Смехнов Илья Прохорович
Смерть
09.09.1898
От воспаления в легких