Смехнова Евдокия Косминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смехнова Евдокия Косминовна

Место рождения

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

09.09.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Смехнов Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Смехнов Илья Прохорович

Воронежская губ.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Смехнов Иван Ильич

Отец ребёнка: Смехнов Илья Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Федосия Ильинична

Отец ребёнка: Смехнов Илья Прохорович

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Смехнов Илья Прохорович

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
09.09.1898
От воспаления в легких
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