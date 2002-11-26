Малов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1927
Дата смерти26.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927
Отец: Малов Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Николай Александрович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
26.11.2002
Грязная, город Выкса, Нижегородская область