Малов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1927

Дата смерти

26.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927

Отец: Малов Павел Федорович

Мать: Малова Матрёна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Николай Александрович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
26.11.2002
Грязная, город Выкса, Нижегородская область
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