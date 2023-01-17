Presser Abram
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Presser Shlomo
Мать: ?
Рождение ребёнка
08.11.1890
Дочь: Sura Reizya
Мать ребёнка: Presser Basya
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Presser Basya
Смерть
1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно
сектор 6, участок 1730 | Еврейское кладбище