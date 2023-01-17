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Presser Abram

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Presser Shlomo

Мать: ?

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
08.11.1890

Дочь: Sura Reizya

Мать ребёнка: Presser Basya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Presser Basya

Смерть
1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
сектор 6, участок 1730 | Еврейское кладбище
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