Костромин Иван Евдокимов 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костромин Иван Евдокимов

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Костромин Евдоким Феоктистов

Мать: Костромина Васса Тарасова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
15.10.1872

Жена: Костромина Анна Григорьева

Рождение ребёнка
11.10.1912

Дочь: Костромина Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Костромина Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1924

Сын: Костромин Александр Иванович

Мать ребёнка: Костромина Анна Григорьева

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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