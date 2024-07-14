Костромин Иван Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.10.1872
Рождение ребёнка
11.10.1912
Дочь: Костромина Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Костромина Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1924
Сын: Костромин Александр Иванович
Мать ребёнка: Костромина Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно