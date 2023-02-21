Палченей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Севнибо
Отец ребёнка: Лисков Исентей
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Севничерь
Отец ребёнка: Лисков Исентей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Ахмать
Отец ребёнка: Лисков Исентей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Эптек
Отец ребёнка: Лисков Исентей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Катрас
Отец ребёнка: Лисков Исентей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисков Исентей
Смерть
Неизвестно