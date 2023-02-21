Палченей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палченей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Севнибо

Отец ребёнка: Лисков Исентей

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Севничерь

Отец ребёнка: Лисков Исентей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Ахмать

Отец ребёнка: Лисков Исентей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Эптек

Отец ребёнка: Лисков Исентей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Катрас

Отец ребёнка: Лисков Исентей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисков Исентей

Смерть
Неизвестно
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