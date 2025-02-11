Прасковья Сергеева
женский, родилась 1847, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАнастасия Леонтьева1813 г.р.
ОтецСергей Кузьмин1813 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Сергей Кузьмин
Мать: Анастасия Леонтьева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно