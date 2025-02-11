Прасковья Сергеева 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1847, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анастасия Леонтьева1813 г.р.
Отец
Сергей Кузьмин1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Сергей Кузьмин

Мать: Анастасия Леонтьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42

Смерть
Неизвестно

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