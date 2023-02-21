Шауэрман Иван Иоганнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шауэрман Иоганн
Рождение ребёнка
1939
Сын: Шауэрман Аркадий Иванович
Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Шауэрман Альма Ивановна
Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Шауэрман Альберт Иванович
Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Селиверсткина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Пригорко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Антоненко Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шауэрман Лидия Яковлевна
Смерть
Неизвестно