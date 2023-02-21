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Шауэрман Иван Иоганнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шауэрман Иоганн

Мать: Шауэрман Екатерина Готлибовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шауэрман Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Шауэрман Альма Ивановна

Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Шауэрман Альберт Иванович

Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Селиверсткина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Пригорко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Антоненко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Шауэрман Лидия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шауэрман Лидия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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