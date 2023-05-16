Реттиева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реттиева Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Реттиев Матвей Федорович

Отец ребёнка: Реттиев Василий Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1816

Сын: Реттиев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Реттиев Василий Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1817

Сын: Реттиев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Реттиев Василий Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1820

Сын: Реттиева Яков Васильевич

Отец ребёнка: Реттиев Василий Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реттиев Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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