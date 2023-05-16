Реттиева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Реттиев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Реттиев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Реттиев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Реттиев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Реттиев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Реттиев Василий Федорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно