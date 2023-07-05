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Парфентий Степанович

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Степан Алексеевич

Мать: Авдотья

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фиона Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фекла Парфеновна

Мать ребёнка: Фиона Егоровна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Андрей Парфенович

Мать ребёнка: Фиона Егоровна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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