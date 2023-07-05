Парфентий Степанович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Степан Алексеевич
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фиона Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фекла Парфеновна
Мать ребёнка: Фиона Егоровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Андрей Парфенович
Мать ребёнка: Фиона Егоровна
Смерть
Неизвестно