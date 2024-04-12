Леушина (Волоскова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леушина (Волоскова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Максимовской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1896

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Волосков Дмитрий Кириллович

Мать: Волоскова Дарья Леонтьевна

Максимовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Нагорский район, Вятская губерния
Бракосочетание
1917

Муж: Леушин Василий Афанасьевич

Мулино, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шувалова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Леушин Василий Афанасьевич

Десятова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1992
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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