Леушина (Волоскова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Нагорский район, Вятская губерния
Бракосочетание
1917
Мулино, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шувалова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Леушин Василий Афанасьевич
Десятова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1992
Челябинск, Челябинский, Челябинская область