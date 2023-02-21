Яковлев Иван Евдокимович
Место рожденияс.Ушкова Верхнекаинской волости Томской губернии
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
с.Ушкова Верхнекаинской волости Томской губернии
Бракосочетание
Вычислено ?.12.1883
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1884
Сын: Яковлев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
с.Ушково Верхне каинской волости Томской губернии
Смерть
Неизвестно