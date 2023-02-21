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Яковлев Иван Евдокимович

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Место рождения

с.Ушкова Верхнекаинской волости Томской губернии

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать: Яковлева Мария Артемьевна

с.Ушкова Верхнекаинской волости Томской губернии
Бракосочетание
Вычислено ?.12.1883

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1884

Сын: Яковлев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

с.Ушково Верхне каинской волости Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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