Гребешкова Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гребешков Петр Степанович
Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Гребешкова Александра Степановна
Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Разумова (Гребешкова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Гребешкова Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гребешкова Анфиса Степановна
Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Гребешков Сергей Степанович
Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич
Смерть
Неизвестно