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Гребешкова Евдокия Александровна

Место рождения

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребешков Степан Осиевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Гребешков Петр Степанович

Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Гребешкова Александра Степановна

Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Разумова (Гребешкова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гребешкова Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гребешкова Анфиса Степановна

Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Гребешков Сергей Степанович

Отец ребёнка: Гребешков Степан Осиевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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