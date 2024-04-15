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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ванюшкина (Лукьянова) Ненила Ивановна
Отец ребёнка: Лукьяновъ Иванъ
Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно