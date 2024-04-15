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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяновъ Иванъ

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ванюшкина (Лукьянова) Ненила Ивановна

Отец ребёнка: Лукьяновъ Иванъ

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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