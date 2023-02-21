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Сурженко Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Махачкала

Дата рождения

10.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1974

Отец: Сурженко Николай Алексеевич

Мать: Сурженко Валентина Петровна

Махачкала
Рождение ребёнка
26.07.1996

Дочь: Трофимова Алина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
20.12.1996

Жена: скрыто настройками приватности

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.06.2002

Дочь: Сурженко Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.2010

Сын: Сурженко Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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