Сурженко Дмитрий Николаевич
Место рожденияМахачкала
Дата рождения10.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1974
Махачкала
Рождение ребёнка
26.07.1996
Дочь: Трофимова Алина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.12.1996
Жена: скрыто настройками приватности
Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.06.2002
Дочь: Сурженко Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.2010
Сын: Сурженко Антон Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности