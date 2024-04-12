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Гребенщикова Анна Лукьяновна

Место рождения

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1753

Сын: Гребенщиков Григорий Тарасович

Отец ребёнка: Гребенщиков Тарас Данилович

Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Гребенщиков Федор Тарасович

Отец ребёнка: Гребенщиков Тарас Данилович

Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Скоробогатова Василиса Тарасовна

Отец ребёнка: Гребенщиков Тарас Данилович

Смерть
Неизвестно
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