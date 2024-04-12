Гребенщикова Анна Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1753
Сын: Гребенщиков Григорий Тарасович
Отец ребёнка: Гребенщиков Тарас Данилович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Гребенщиков Федор Тарасович
Отец ребёнка: Гребенщиков Тарас Данилович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Скоробогатова Василиса Тарасовна
Отец ребёнка: Гребенщиков Тарас Данилович
Смерть
Неизвестно