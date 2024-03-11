Волкова (Волкова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Волкова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Волков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Волкова (Волкова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Волков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Волков Захар Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Алексеевич

Смерть
1854

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