Волкова (Волкова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Волков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Волкова (Волкова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Волков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Волков Василий Алексеевич
Смерть
1854