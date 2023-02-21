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Мухаметзариф Асметуллин
Мухаметзариф Асметуллин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.1853
Пол
Мужской
Отец
Асметулла Сейфуллин
1800 г.р.
Мать
Асхапзямал
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1853
Отец:
Асметулла Сейфуллин
Мать:
Асхапзямал
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