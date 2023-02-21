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Мухаметзариф Асметуллин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1853

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1853

Отец: Асметулла Сейфуллин

Мать: Асхапзямал

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