Падута Агафья Ермолова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1798
Дочь: Наталия Евдокимов
Отец ребёнка: Падута Евдоким Павлов
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 2, лл. 53об-54 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно