Падута Агафья Ермолова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута Агафья Ермолова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1798

Дочь: Наталия Евдокимов

Отец ребёнка: Падута Евдоким Павлов

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 2, лл. 53об-54 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падута Евдоким Павлов

Смерть
Неизвестно
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