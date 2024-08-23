Дамм (Мюллер) Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веисс Конрад
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Гертер (Дамм) Анна Мария Христофовна
Отец ребёнка: Дамм Иоганн Христоффель Филиппович
Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно