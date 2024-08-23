Дамм (Мюллер) Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дамм (Мюллер) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веисс Конрад

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Гертер (Дамм) Анна Мария Христофовна

Отец ребёнка: Дамм Иоганн Христоффель Филиппович

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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