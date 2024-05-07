Дивак Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дивак Александра Владимировна
Отец ребёнка: Дивак Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивак Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Дивак Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивак Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Дивак Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дивак Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Дивак Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно