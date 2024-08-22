Семенычева Авдотья Васильевна
Место рожденияс.Кускино Симбирской губернии, Сенгилеевского уезда
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Семенычев Михаил Васильев
Отец ребёнка: Семенычев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семенычев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Семенычев Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно