Семенычева Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменычева Авдотья Васильевна

Семенычева Авдотья Васильевна

Место рождения

с.Кускино Симбирской губернии, Сенгилеевского уезда

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенычев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Семенычев Михаил Васильев

Отец ребёнка: Семенычев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Семенычев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Семенычев Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.