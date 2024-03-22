Голубева (Дмитриева) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубева (Дмитриева) Мария Сергеевна

Голубева (Дмитриева) Мария Сергеевна

Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Сергей Дмитриевич

Мать: Дмитриева Ирина Васильевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Вениамин Павлович

Отец ребёнка: Голубев Павел Савинович

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Голубев Павел Савинович

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Аркадий Павлович

Отец ребёнка: Голубев Павел Савинович

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Геннадий павлович

Отец ребёнка: Голубев Павел Савинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Павел Савинович

Смерть
Неизвестно
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close