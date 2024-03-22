Голубева (Дмитриева) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Вениамин Павлович
Отец ребёнка: Голубев Павел Савинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Голубев Павел Савинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голубев Павел Савинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Геннадий павлович
Отец ребёнка: Голубев Павел Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно