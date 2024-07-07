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Якунин Иван Степанович

Место рождения

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

17.05.1887

Дата смерти

До 04.11.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1887

Отец: Якунин Степан Андреевич

Мать: Якунина Авдотья Власовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Жена: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 725 МК за 1907 Запись № 13 от 28.01.1907 о браке села Низовского крестьянина Ивана Степановича Якунина, первым браком, 19 лет и деревни Большекрасноярской крестьянской дочери дев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Якунина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.01.1911 ст.

Сын: Якунин Петр Иванович

Мать ребёнка: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 945, стр. 8 в эл. версии. В МК запись № 11
Рождение ребёнка
05.10.1912 ст.

Сын: Якунин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 1005, стр. 429 в эл. виде. В МК запись о рождении № 128
Рождение ребёнка
24.09.1914

Сын: Якунин Александр Иванович

Мать ребёнка: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Якунина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
До 04.11.1916 ст.
О том, что умер до этой даты свидетельствует запись о смерти его дочери Екатерины, в которой его жена Агриппина Николаевна указана как вдова. (ОИАА ф. 16, оп. 6, д. 1302, стр. 38 в эл. версии)

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