Якунин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения17.05.1887
Дата смертиДо 04.11.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1887
Отец: Якунин Степан Андреевич
Мать: Якунина Авдотья Власовна
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 725 МК за 1907 Запись № 13 от 28.01.1907 о браке села Низовского крестьянина Ивана Степановича Якунина, первым браком, 19 лет и деревни Большекрасноярской крестьянской дочери дев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Якунина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
11.01.1911 ст.
Сын: Якунин Петр Иванович
Мать ребёнка: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна
ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 945, стр. 8 в эл. версии. В МК запись № 11
Рождение ребёнка
05.10.1912 ст.
Мать ребёнка: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 1005, стр. 429 в эл. виде. В МК запись о рождении № 128
Рождение ребёнка
24.09.1914
Сын: Якунин Александр Иванович
Мать ребёнка: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Якунина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Якунина (Федотова) Агриппина Николаевна
Смерть
До 04.11.1916 ст.
О том, что умер до этой даты свидетельствует запись о смерти его дочери Екатерины, в которой его жена Агриппина Николаевна указана как вдова. (ОИАА ф. 16, оп. 6, д. 1302, стр. 38 в эл. версии)