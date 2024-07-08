Каплан Шейна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплан Шейна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Винокур (Каплан) Софья Абрамовна

Отец ребёнка: Каплан Абрам

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ледовая Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Каплан Абрам

Рождение ребёнка
1927

Сын: Каплан Яков Абрамович

Отец ребёнка: Каплан Абрам

Смерть
Неизвестно

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