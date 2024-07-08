Каплан Шейна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Винокур (Каплан) Софья Абрамовна
Отец ребёнка: Каплан Абрам
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ледовая Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Каплан Абрам
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Каплан Абрам
Смерть
Неизвестно