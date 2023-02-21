Воробьева (Калмыкова) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Калмыкова) Людмила Викторовна

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

20.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1954

Отец: Калмыков Виктор Николаевич

Мать: Калмыкова Лидия Александровна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
30.07.1974

Дочь: Цурикова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Воробьев Виктор Васильевич

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
04.12.1980

Дочь: Стацкевич Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Воробьев Виктор Васильевич

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
13.08.1983

Сын: Воробьев Василий Викторович

Отец ребёнка: Воробьев Виктор Васильевич

Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Виктор Васильевич

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