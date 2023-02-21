Воробьева (Калмыкова) Людмила Викторовна
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения20.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1954
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
30.07.1974
Дочь: Цурикова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Воробьев Виктор Васильевич
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
04.12.1980
Дочь: Стацкевич Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Воробьев Виктор Васильевич
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
13.08.1983
Сын: Воробьев Василий Викторович
Отец ребёнка: Воробьев Виктор Васильевич
Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно