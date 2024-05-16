Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Добрынина Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Добрынин Тихон Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.02.1924

Дочь: Добрынина Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Добрынин Тихон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Добрынин Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Добрынин Тихон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Добрынин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Добрынин Тихон Афанасьевич

Смерть
1954

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