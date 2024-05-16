Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Добрынина Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Добрынин Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.02.1924
Дочь: Добрынина Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Добрынин Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Добрынин Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Добрынин Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Добрынин Тихон Афанасьевич
Смерть
1954