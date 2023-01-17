Филимонов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Герасим

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оглоблина Ольга Филимонова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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