Онищук (Зароднюк) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Онищук Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Онищук Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Онищук Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онищук Василий Васильевич
Отец ребёнка: Онищук Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищук Василий
Смерть
Неизвестно