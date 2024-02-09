Онищук (Зароднюк) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищук (Зароднюк) Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зароднюк Андрей Филиппович

Мать: Зароднюк (Гилевская) Розалия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Онищук Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Онищук Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Онищук Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онищук Василий Васильевич

Отец ребёнка: Онищук Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищук Василий

Смерть
Неизвестно

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