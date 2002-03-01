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Эскин Давид Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1911

Дата смерти

01.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1911

Отец: Эскин Владимир Исаакович

Мать: Эскин Эсфирь Симоновна

Рождение ребёнка
13.08.1952

Сын: Эскин Владимир Давидович

Мать ребёнка: Эскина Софья Моисеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эскина Софья Моисеевна

Смерть
01.03.2002
США
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