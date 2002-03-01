Эскин Давид Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1911
Дата смерти01.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1911
Отец: Эскин Владимир Исаакович
Мать: Эскин Эсфирь Симоновна
Рождение ребёнка
13.08.1952
Мать ребёнка: Эскина Софья Моисеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эскина Софья Моисеевна
Смерть
01.03.2002
США