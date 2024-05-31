Разина Лукерья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти13.02.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Колотилов / Разин / Андреев Спиридон Разин / Андреев/
Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма
Смерть
13.02.1821
Похороны
Неизвестно
Ольгово, Дмитровский, Московская область