Разина Лукерья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разина Лукерья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

13.02.1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1779 и 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Колотилов / Разин / Андреев Спиридон Разин / Андреев/

Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма

Попадьино, Дмитровский, Московская область
Смерть
13.02.1821
Попадьино, Дмитровский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Ольгово, Дмитровский, Московская область

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