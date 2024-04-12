Зрилин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения12.06.1934
Дата смерти18.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1934
Рождение ребёнка
20.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зрилина Клавдия Филлиповна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зрилина Клавдия Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.1979