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Зрилин Василий Степанович

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Место рождения

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.06.1934

Дата смерти

18.07.1979

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1934

Отец: Зрилин Степан Григорьевич

Мать: Зрилина Акулина Ивановна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зрилина Клавдия Филлиповна

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зрилина Клавдия Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зрилина Клавдия Филлиповна

Место жительства
Неизвестно
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
18.07.1979
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
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