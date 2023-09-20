Авруцкий Нухим Фроимович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Авруцкий Фроим Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (дев.Авруцкая) Хана Нухимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (дев.Авруцкая) Малка Нухимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (дев.Авруцкая) Лея Нухимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1859
Дочь: (дев.Авруцкая) Ита Нухимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1862
Дочь: (дев.Авруцкая) Крейня Нухимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858