Авруцкий Нухим Фроимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвруцкий Нухим Фроимович

Авруцкий Нухим Фроимович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Авруцкий Фроим Лейбович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (дев.Авруцкая) Хана Нухимовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (дев.Авруцкая) Малка Нухимовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (дев.Авруцкая) Лея Нухимовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.02.1859

Дочь: (дев.Авруцкая) Ита Нухимовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.09.1862

Дочь: (дев.Авруцкая) Крейня Нухимовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.