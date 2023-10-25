Охтин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охтин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.2007

Дочь: Охтина София Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.2010

Сын: Охтин Захар Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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