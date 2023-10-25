Охтин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.2007
Дочь: Охтина София Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.2010
Сын: Охтин Захар Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности